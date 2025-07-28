Реализацию проекта «Воспоминания о важном» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:15, 28 июля 2025, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реализации проекта «Воспоминания о важном», проходит в медиацентре ПАИ.

Какие главные цели проекта «Воспоминания о важном» были достигнуты, как он повлиял на целевую аудиторию, какие результаты особенно порадовали, планируется ли продолжение или масштабирование проекта в будущем, как общественность может поддержать подобные инициативы?

Об этом рассказывают заведующая центром гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева, председатель общественной организации «Несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раиса Кузина и корреспондент группы радиовещания ГТРК «Псков» Елена Яковлева.