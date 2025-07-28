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Происшествия

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

Нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

В Пскове ночью 27 июля инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ у дома на улице Льва Толстого. В ходе проверки выяснилось, что за рулём находился 53-летний пскович, который был в состоянии алкогольного опьянения.

В Печорах вечером 24 июля полицейские остановили для проверки автомобиль «Хаммер» на улице Псковской. За рулём иномарки оказался 53-летний местный житель, который также находился в нетрезвом состоянии. Кроме того, 26 июля в Печорах на улице Рижской был замечен нетрезвый 36-летний горожанин, управлявший мопедом без госномеров.

Дорожные полицейские также выявили нетрезвых водителей в Бежаницком, Пустошкинском и Куньинском районах. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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