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Общество

Артур Акавов станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Директор Ледового дворца, председатель Псковской областной федерации бокса, руководитель комитета по спорту Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Артур Акавов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 28 июля.

Артур Акавов. Фото: ПАИ

Где лежит грань между любительским и профессиональным спортом? Как спортивный опыт использовать в управлении спортшколой? Какие спортивные направления наиболее экономически затратны, а какие, наоборот, требуют минимальных вложений? Об этом с Артуром Акавовым поговорят ведущие программы Алексей Соболев и Александр Машкарин.

«Бизнес-ланч» выйдет в эфир радио в 14:00.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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