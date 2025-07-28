Артур Акавов станет гостем программы «Бизнес-ланч»

12:43, 28 июля 2025, ПАИ

Директор Ледового дворца, председатель Псковской областной федерации бокса, руководитель комитета по спорту Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Артур Акавов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 28 июля.

Где лежит грань между любительским и профессиональным спортом? Как спортивный опыт использовать в управлении спортшколой? Какие спортивные направления наиболее экономически затратны, а какие, наоборот, требуют минимальных вложений? Об этом с Артуром Акавовым поговорят ведущие программы Алексей Соболев и Александр Машкарин.

«Бизнес-ланч» выйдет в эфир радио в 14:00.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».