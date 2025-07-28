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Происшествия

61-летняя великолучанка предстанет перед судом за убийство сожителя

Завершилось расследование уголовного дела по обвинению 61-летней жительницы Великолукского округа в причинении сожителю тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Великолучанка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего). По версии следствия, 7 апреля между обвиняемой и её сожителем возник конфликт. Женщина взяла кухонный нож и ударила им мужчину в ногу. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения.

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