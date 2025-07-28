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Общество

«Почти без признаков жизни»: житель Дно спас тонущего 12-летнего мальчика

Житель Дно спас тонущего 12-летнего мальчика в Новоржевском округе. Об этом сообщила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова.

Семья Мироновых. Фото из соцсетей Любови Трифоновой

24 июля Александр Миронов проезжал мимо реки Оршанки у деревни Мешток, когда услышал крики о помощи. Мужчина сразу же остановился и прыгнул в воду. Течение уже унесло ребёнка далеко от места купания, но Александр Миронов вытащил мальчика, который на тот момент уже был без сознания и почти без признаков жизни, на берег. Мужчина провёл реанимацию, благодаря чему к приезду скорой помощи и полиции ребёнок пришёл в себя.

«Семья Мироновых случайно оказалась поблизости, и именно благодаря оперативным и грамотным действиям Александра удалось спасти ребёнку жизнь и предотвратить трагедию», – сказала Любовь Трифонова.

Она выразила благодарность Александру Миронову за его неравнодушие, героизм и мужественный поступок. «Ваше участие и готовность прийти на помощь спасли детскую жизнь! Считаю, что такой поступок достоин не только простой похвалы, а обязательно награды», – подчеркнула глава муниципалитета.

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