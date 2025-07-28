Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Крещения Руси

14:53, 28 июля 2025, ПАИ

С Днём Крещения Руси поздравил православных жителей Псковской области губернатор Михаил Ведерников.

«988 год стал поворотным в истории нашей страны. Принятие князем Владимиром христианства в качестве государственной религии объединило Русь духовно, укрепило её международное положение, заложило основы духовно-нравственных ценностей и государства в целом», – написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, с древних времён Псковская земля была оплотом православия и местом особой духовной силы. По преданию, даже креститель Руси – князь Владимир – родился и провёл детские годы под Псковом, отметил губернатор.

«Крещение Руси – не просто церковный праздник, а часть нашей истории. Именно в этот период в Пскове начали строиться первые храмы, формироваться духовные традиции. И сегодня к нам приезжают тысячи паломников со всего мира, чтобы поклониться святым местам, попросить помощи и исцеления у чудотворных икон», – рассказал Михаил Ведерников и пожелал, чтобы свет Крещения Руси и дальше объединял русский народ, вдохновлял на добрые дела и служение Отечеству.