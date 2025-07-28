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Спорт

На каком уровне находится псковская спортивная школа «Олимп», рассказал Артур Акавов

На каком уровне находится псковская спортивная школа «Олимп» и есть ли какие-то направления, где ребята выбиваются в лидеры, рассказал директор Ледового дворца, председатель Псковской областной федерации бокса, руководитель комитета по спорту Псковского регионального отделения «Деловой России» Артур Акавов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 июля.

Артур Акавов. Фото: ПАИ

«В спортивной школе «Олимп» есть очень серьёзные стрелки в дисциплине «Стрельба из лука», это чемпионы России, мастера спорта международного класса. Есть очень серьёзные велосипедисты – «велоспорт по шоссе», это также чемпионы России, есть призёры чемпионата и первенства России по велоспорту. Есть по боксу определённые личности. В школе есть однозначно те «знаменатели», которые выбивают нас вперёд в каких-то дисциплинах», – подчеркнул Артур Акавов.

Он заметил, что всё-таки в первую очередь школа направлена на оздоровление нации. В школе представлено 14 видов спорта.

«И делать акцент на одном виде спорта мы никак не будем. Для нас все виды спорта равны. Конечно, есть дисциплины, которые просто как общее развитие на сегодняшний день, а есть дисциплины, которые пытаются развиваться, есть которые на хорошем уровне. В среднем школа выполняет свои обязательства перед государством, выполняет госзадание и даже какие-то моменты перевыполняет», – уточнил гость студии.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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