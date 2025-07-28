Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Ещё одна школа олимпийского резерва может появиться в Псковской области

Спортивная школа «Олимп» в Псковской области в следующем году может получить статус школы олимпийского резерва, заявил директор Ледового дворца, руководитель комитета по спорту Псковского регионального отделения «Деловой России» Артур Акавов в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) 28 июля.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Мы в этом году хотим стать школой олимпийского резерва. Подходим под требования, ждали четыре года. Подадим документы, станем, наверное, в 2026 году», – сказал Артур Акавов.

Артур Акавов

Гость студии уточнил, что статус школы олимпийского резерва будет распространяться не на все виды спорта, а только на базовые: бокс, греблю, шоссейный велоспорт и стрельбу из лука. Именно по этим направлениям школа планирует подать заявку.

Среди преимуществ нового статуса Акавов отметил, что есть определённое федеральное финансирование раз в четыре года. «Оно немаленькое. В дальнейшем можно развить, чтобы был свой жилой комплекс. Это всё на перспективу, но это шаг вперёд», – сказал он.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

Детям в Псковской области будут советовать вид спорта, исходя из генетических особенностей
28 июля 2025

Бесплатные наборы на занятия хоккеем организуют в псковской школе «Олимп»
28 июля 2025

Ещё одна школа олимпийского резерва может появиться в Псковской области
28 июля 2025

На каком уровне находится псковская спортивная школа «Олимп», рассказал Артур Акавов
28 июля 2025

Артур Акавов станет гостем программы «Бизнес-ланч»
28 июля 2025

«Два тайма под нашим контролем»: главный тренер «Луки-Энергии» подвёл итоги матча с «Коломной»
28 июля 2025

Ветераны боевых действий из Псковской области стали призёрами «Кубка мужества» по пауэрлифтингу
28 июля 2025

«Не наш день»: тренер псковской легкоатлетки Николаевой рассказал о причинах её неудачного выступления на первенстве России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...