Ещё одна школа олимпийского резерва может появиться в Псковской области

17:00, 28 июля 2025, ПАИ

Спортивная школа «Олимп» в Псковской области в следующем году может получить статус школы олимпийского резерва, заявил директор Ледового дворца, руководитель комитета по спорту Псковского регионального отделения «Деловой России» Артур Акавов в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) 28 июля.

«Мы в этом году хотим стать школой олимпийского резерва. Подходим под требования, ждали четыре года. Подадим документы, станем, наверное, в 2026 году», – сказал Артур Акавов.

Гость студии уточнил, что статус школы олимпийского резерва будет распространяться не на все виды спорта, а только на базовые: бокс, греблю, шоссейный велоспорт и стрельбу из лука. Именно по этим направлениям школа планирует подать заявку.

Среди преимуществ нового статуса Акавов отметил, что есть определённое федеральное финансирование раз в четыре года. «Оно немаленькое. В дальнейшем можно развить, чтобы был свой жилой комплекс. Это всё на перспективу, но это шаг вперёд», – сказал он.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».