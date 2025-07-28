Ещё одна школа олимпийского резерва может появиться в Псковской области
Спортивная школа «Олимп» в Псковской области в следующем году может получить статус школы олимпийского резерва, заявил директор Ледового дворца, руководитель комитета по спорту Псковского регионального отделения «Деловой России» Артур Акавов в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) 28 июля.
«Мы в этом году хотим стать школой олимпийского резерва. Подходим под требования, ждали четыре года. Подадим документы, станем, наверное, в 2026 году», – сказал Артур Акавов.
Гость студии уточнил, что статус школы олимпийского резерва будет распространяться не на все виды спорта, а только на базовые: бокс, греблю, шоссейный велоспорт и стрельбу из лука. Именно по этим направлениям школа планирует подать заявку.
Среди преимуществ нового статуса Акавов отметил, что есть определённое федеральное финансирование раз в четыре года. «Оно немаленькое. В дальнейшем можно развить, чтобы был свой жилой комплекс. Это всё на перспективу, но это шаг вперёд», – сказал он.
Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Детям в Псковской области будут советовать вид спорта, исходя из генетических особенностей
«Два тайма под нашим контролем»: главный тренер «Луки-Энергии» подвёл итоги матча с «Коломной»
Ветераны боевых действий из Псковской области стали призёрами «Кубка мужества» по пауэрлифтингу