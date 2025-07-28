Проверка по факту гибели мужчины в водоёме проходит в Куньинском районе

16:53, 28 июля 2025, ПАИ

Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту обнаружения в водоеме у деревни Мишково Куньинского района тела 53-летнего мужчины с признаками утопления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области.

По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который с 23 июля 2025 года перестал выходить на связь с родственниками. В ходе поисковых мероприятий тело обнаружено в акватории водоема неподалеку от места его проживания.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.