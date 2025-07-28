Детям в Псковской области будут советовать вид спорта, исходя из генетических особенностей

17:39, 28 июля 2025, ПАИ

В Псковской области на базе спортивной школы «Олимп» планируют создать центр, который будет помогать детям выбирать вид спорта с учётом их физиологических и генетических особенностей. Об этом заявил директор Ледового дворца, руководитель комитета по спорту Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Артур Акавов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 июля.

Инициатива направлена на то, чтобы выявлять предрасположенность ребёнка к определённым дисциплинам, анализируя его антропометрические данные, тип мышечных волокон и другие факторы. Артур Акавов отметил, что сейчас дети чаще всего выбирают секции без какого-либо предварительного тестирования, что не всегда соответствует их природным способностям.

Он пояснил, что в центре будут работать учебно-спортивный и медицинский отделы, где специалисты смогут проводить базовые исследования, включая анализ физических данных ребёнка и семейной истории. При этом, подчеркнул Акавов, окончательное решение останется за родителями и самими юными спортсменами – проект призван лишь дать рекомендации, а не ограничивать выбор.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».