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Общество

Артур Акавов: Я вижу потенциал «Деловой России»

О вступлении в Псковское региональное отделение «Деловой России» рассказал директор Ледового дворца, руководитель комитета по спорту Псковского регионального отделения «Деловой России» Артур Акавов в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 июля.

Артур Акавов. Фото: ПАИ

«Я себя как функционер вижу и в дальнейшем, потому что, когда начал заниматься Федерацией бокса, руководить спортивной школой, захотел как функционер развивать именно регион. Я здесь живу уже 23 года и, конечно, за спорт всей душой. Я вижу потенциал «Деловой России» и в принципе хочу быть в команде. Также желаю развития для себя. Как будет в дальнейшем, пока не знаю, я там человек новый, но амбиции у всех членов регионального отделения есть, и надеюсь, что что-то из этого получится», – отметил Артур Акавов.

Гость студии добавил, что уже идёт обсуждение совместных спортивных мероприятий.

«Имеет смысл вступать в «Деловую Россию». <…> Одна голова – хорошо, а две, три, четыре – лучше. Выходя с первого собрания, я совсем по-другому взглянул на те возможности, которые изначально, честно скажу, не до конца понимал: как это вообще осуществимо, где спорт – а где «Деловая Россия»! Но, выходя из регионального отделения, я имел чёткие цели, что дальше буду делать», – подчеркнул он.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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