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Общество

Псковская делегация участвует в молодёжном форуме «Территория смыслов»

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» в седьмой раз собрал активную молодёжь со всей России в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Об этом ПАИ сообщили в Министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фото предоставили в Министерстве молодёжной политики Псковской области

Участники из Псковской области принимают участие в смене «Единство», которая проходит с 25 по 29 июля. В состав делегации вошли молодые депутаты, лидеры молодёжных парламентов, руководители общественных организаций и политических объединений, а также молодые специалисты социально-гуманитарного профиля.

Основная повестка форума посвящена вопросам сохранения ценностного суверенитета и развития российской политической системы. Участники уже приняли участие в дискуссиях о российской государственности, в лекциях о роли молодёжи в современном обществе, в обсуждениях традиционных ценностей и в анализе политических процессов.

Гостями форума стали председатель ЦИК России Элла Памфилова, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Этот форум – шанс для молодых политиков встретиться с представителями власти, научиться чему-то новому и обменяться опытом с коллегами», – отметил участник делегации Псковской области Михаил Екимов.

В программе форума запланированы встречи с лидерами политических партий и дебаты о будущих политических вызовах.

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