В Пскове прошла операция «Пешеход, пешеходный переход»

18:47, 28 июля 2025, ПАИ

С 21 по 27 июля на территории Пскова прошло профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход» – его целью стало снижение количества наездов на пешеходов, сообщили ПАИ в Госавтоинспекции по городу Пскову.

Во ходе операции сотрудники ведомства составили 66 административных материалов (по частям 1 и 2 статьи 12.29 КоАП РФ) в отношении пешеходов и лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности и велосипедами. За непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения (статья 12.18 КоАП РФ) составлен один материал. К административной ответственности привлекли 57 проигнорировавших правила предоставления преимущества пешеходам водителей (статья 12.18 КоАП РФ) и 99 нарушивших ПДД пешеходов (часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ).

Отметим, за шесть месяцев 2025 года на территории Пскова произошло 78 ДТП с пострадавшими. Из них 25 происшествий – это наезды на пешеходов, в результате которых 23 человека получили ранения и два человека погибли. В первом полугодии 2025 года на нерегулируемых пешеходных переходах в областном центре зарегистрировали девять ДТП, в которых девять человек получили ранения, на регулируемых пешеходных переходах – пять ДТП с пятью пострадавшими. Пять ДТП произошли по неосторожности пешеходов (четыре человека получили ранения, один погиб). Вне пешеходных переходов случилось 11 ДТП – девять человек пострадали, два погибли.

В Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову проводят ежедневную профилактическую работу как с водителями, так и с пешеходами. В ведомстве напоминают водителям транспортных средств, что, в соответствии с ПДД, на нерегулируемых переходах пешеходы переходят дорогу по зебре (на регулируемых – при наличии соответствующего сигнала светофора). Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость и в случае необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.

В свою очередь пешеходам сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют воздерживаться от использования сотовых телефонов и других электронных гаджетов при переходе проезжей части и при движении вблизи дороги.