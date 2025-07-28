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Наталья Мельникова: Объекты культурного наследия – это наше достояние, которое требует бережного отношения

Сенаторы от Псковской области Наталья Мельникова и Алексей Наумец приняли участие в совещании, посвящённом вопросам консервации объектов культурного наследия федеральной собственности, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Это совещание проходило в рамках работы комитета Совета Федерации по экономической политике. О необходимости разработки эффективных решений для восстановления и сохранения уникальных разрушающихся памятников архитектуры в Псковской области рассказала сенатор Наталья Мельникова.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Натальи Мельниковой

«Объекты культурного наследия – это наше историческое достояние, которое требует бережного отношения и своевременных мер сохранения. Совместными усилиями мы будем работать над разработкой эффективных решений для восстановления и сохранения этих уникальных памятников, чтобы будущие поколения могли гордиться богатым наследием нашей страны. Благодарю всех участников за конструктивный диалог и стремление к сохранению культурных ценностей России. В дальнейшем мы продолжим сотрудничество для реализации необходимых мероприятий и привлечения ресурсов к решению этой важной задачи», – подчеркнула Наталья Мельникова.

Ранее сообщалось, что реставрацию Серафимовского придела в Троицком соборе Пскова планируется завершить к осени.

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