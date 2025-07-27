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Общество

Реставрацию Серафимовского придела в Троицком соборе Пскова планируется завершить к осени

Реставрационные работы в Троицком кафедральном соборе Псковского кремля идут в соответствии с графиком, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

Специалисты проводят демонтаж штукатурного слоя покрытия наружных стен. С помощью специального оборудования они продолжают бурение инъекционных скважин фундаментов для последующих инъекционных работ по их усилению.

Также реставраторы завершают отделочные работы внутри Серафимовского придела. Выполнен огромный объём работ по укреплению фундаментов, стен и сводов.

Подрядная организация уже выполнила в Серафимовском приделе реставрацию кладки, сшивку трещин, вычинку и реставрацию швов.

К осени этого года специалисты планируют завершить реставрацию Серафимовского придела.

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