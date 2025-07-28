Профильные органы молодёжной политики планируют создать в Пскове и Великих Луках

22:45, 28 июля 2025, ПАИ

В системе ключевых показателей Росмолодёжи Псковская область поднялась с 24-го на 13-е место. Для подъёма региона в этом рейтинге в будущем запланирован комплекс мероприятий. В частности, в Пскове и Великих Луках планируется создать профильные органы молодёжной политики. Эти и другие вопросы губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил в ходе рабочей встречи с врио руководителя Министерства молодёжной политики Дмитрием Яковлевым.

«В этом году мы для себя определили три дополнительные задачи, которые, надеюсь, позволят нам в следующем году добиться повышения в рейтинге и войти уже в десятку. Мы планируем пилотно в двух городах – в Пскове и Великих Луках – создать отдельные органы по молодёжной политике. Этот вопрос у нас сейчас с главами обсуждается», – отметил Дмитрий Яковлев.

На встрече также было отмечено, что команда нашей «молодёжки» привлекает в регион дополнительное финансированеие. Так, за шесть месяцев текущего года сумма привлечённых средств достигла более 115 миллионов рублей. Федеральные средства идут на реализацию крупных молодёжных проектов, в том числе патриотических и просветительских.

«Действительно, это хороший результат, потому что средства идут на реализацию важнейших проектов, которые разрабатывают наши активные жители региона, в первую очередь молодёжь. Направлений много: это и Дом молодёжи, который мы построить в Великих Луках, и большое направление патриотики, а также целый ряд других проектов», – отметил глава региона.