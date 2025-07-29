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Общество

Операция «Мак» продолжается в Псковской области

Оперативно-профилактическая операция «Мак-2025» проводится на территории Псковской области полицейскими во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В ведомстве напомнили жителям области об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию наркосодержащих растений. Кроме того, наркозависимые могут высаживать мак на чужих грядках, а затем приходить и собирать «урожай».

«Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам!» – подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, операция «Мак-2025» направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

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