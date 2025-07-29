Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

По материалам Псковского УФСБ жителя Крыма осудили за призывы к терроризму

Жителя Крыма осудили за публичное оправдание терроризма, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

По материалам оперативно-разыскной деятельности органов безопасности Псковской области Первым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор жителю Республики Крым. Он признан виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Установлено, что фигурант в мессенджере Telegram разместил комментарии с пропагандой деятельности организаций, признанных в Российской Федерации террористическими.

Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, на срок четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2025

Примотал плёнкой к животу: контрабандист попытался вывезти из Псковской области миллионы
29 июля 2025

«Плодятся в геометрической прогрессии»: волонтёры обнаружили в Пскове новый котопритон
29 июля 2025

Мошенники устроили массовый обзвон псковичей от имени врача-онколога городской поликлиники
29 июля 2025

По материалам Псковского УФСБ жителя Крыма осудили за призывы к терроризму
28 июля 2025

Более 2500 жителей Псковской области пострадало от клещей с начала сезона
28 июля 2025

Проверка по факту гибели мужчины в водоёме проходит в Куньинском районе
28 июля 2025

Смертельное ДТП произошло в Великолукском районе
28 июля 2025

Автомобиль протаранил опору освещения и вылетел в кювет в Псковском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...