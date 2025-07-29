По материалам Псковского УФСБ жителя Крыма осудили за призывы к терроризму

09:00, 29 июля 2025, ПАИ

Жителя Крыма осудили за публичное оправдание терроризма, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

По материалам оперативно-разыскной деятельности органов безопасности Псковской области Первым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор жителю Республики Крым. Он признан виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Установлено, что фигурант в мессенджере Telegram разместил комментарии с пропагандой деятельности организаций, признанных в Российской Федерации террористическими.

Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, на срок четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.