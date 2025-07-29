На 30% увеличилась средняя стоимость обслуживания авто

08:41, 29 июля 2025, ПАИ

Расходы россиян на обслуживание и ремонт автомобилей выросли за год примерно на 30 %, пишут «Известия» со ссылкой на автосервисы.

По данным Росстата, стоимость регулировки схода-развала колёс по России увеличилась в среднем на 45 % – до 2,4 тысячи рублей.

Средний чек за шиномонтаж по стране вырос на 16 % – до 549 рублей. Мойка легковой машины обойдётся в среднем в 796 рублей, что на 25 % выше показателей прошлого года.

Участники рынка считают, что причиной скачка цен стало подорожание запчастей и стоимости оборудования, дефицит кадров, а также дополнительная налоговая нагрузка. Эксперты также прогнозируют сокращение числа СТО и частичное возвращение бизнеса к гаражному сервису.