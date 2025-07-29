Приём заявок на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» продлится до 1 августа

10:13, 29 июля 2025, ПАИ

Приём заявок на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» продлится до 1 августа, сообщили ПАИ организаторы.

Во всероссийский конкурс входит широкий спектр различных направлений. Он охватывает сферы от градостроительства и модернизации ЖКХ до развития малого бизнеса, социальной сферы, транспортной инфраструктуры и цифровизации. Вместе с этим выявляются и продвигаются лучшие управленческие практики органов местного самоуправления.

Эксперты отбирают решения, которые после становятся модельными для регионов. Муниципалитеты применяют их для повышения стандартов в строительстве и управлении инфраструктурными проектами.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что конкурс служит важной площадкой для выявления и поощрения лучших практик муниципального управления. В 2025 году его призовой фонд составляет один миллиард рублей, а с каждым годом мероприятие укрепляет свои позиции важного отраслевого инструмента.

Марат Хуснуллин также выразил уверенность в том, что участники этого года покажут эффективные решения локальных задач и возможности развития территорий.

Конкурс проходит в два этапа. На региональном этапе заявки от муниципальных образований проверяют и отбирают органы власти субъектов РФ. На федеральном этапе одобренные проекты оценивает федеральная конкурсная комиссия, она же определяет победителей. Все участники разделены на две категории: это городские округа и поселения, а также сельские поселения. В пяти номинациях – по десять призовых мест.