Почти 1000 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

10:22, 29 июля 2025, ПАИ

998 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) зарегистрировали в Псковской области с 21 по 27 июля. Более половины заболевших (51,5 %) – дети в возрасте до 14 лет, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

408 случаев ОРВИ зафиксировали в Пскове, что составляет 40,9 % от общего числа заболевших в регионе. За указанный период 12 человек госпитализировали с симптомами вирусной инфекции.

Заболеваемость кишечными инфекциями находится на уровне среднего многолетнего показателя, за неделю зарегистрировали 50 случаев.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики, особенно в летний период.