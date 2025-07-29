Мошенники устроили массовый обзвон псковичей от имени врача-онколога городской поликлиники

10:23, 29 июля 2025, ПАИ

Мошенники осуществили массовый обзвон псковичей от имени врача-онколога городской поликлиники Алиетты Кривцовой. Они приглашали пройти диспансеризацию и просили назвать коды из SMS, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

«Мошенники могут выдавать себя за сотрудников медицинских учреждений и пытаться получить ваши персональные данные, ссылаясь на приглашение на диспансеризацию. Они просят продиктовать коды из SMS, чтобы якобы записать вас на приём. А затем перенаправляют на фальшивый сайт, где могут украсть данные банковских карт», – объяснили в министерстве.

Псковичей настоятельно просят не сообщать никому коды из SMS и данные банковских карт.

Кроме того, поликлиника не осуществляет обзвон с приглашением на диспансеризацию. Записаться на диспансеризацию можно только через поликлинику – по телефону, через регистратуру, а также на официальном портале «Госуслуги».

«Если вы сомневаетесь, позвоните в свою поликлинику и уточните информацию», – предостерегли в министерстве.