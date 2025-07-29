Незнакомцы напали на мужчину в Пскове
Незнакомцы напали на мужчину в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в Пскове вечером 27 июля у дома на площади Победы двое неизвестных мужчин с применением насилия открыто похитили сотовый телефон и спиртное у 40-летнего прохожего, а затем скрылись. Потерпевший обратился за помощью в полицию.
Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Пскову провели все необходимые оперативно-разыскные мероприятия и быстро задержали обоих подозреваемых. Ими оказались 43-летний и 33-летний безработные псковичи, имеющие судимости. У них изъяли похищенный телефон.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). Согласно санкции этой статьи, максимальное наказание может составлять до семи лет лишения свободы. Ведётся следствие.
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