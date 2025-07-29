Всё о туризме: Марина Егорова станет гостьей программы «Оглавление»

11:34, 29 июля 2025, ПАИ

Министр туризма Псковской области Марина Егорова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 29 июля.

Какова динамика турпотока в Псковскую область в первом полугодии 2025 года? Когда откроется межрегиональный пушкинский турмаршрут и какие преференции будут иметь на нём туристы? Какова загруженность прогулочного судна «Иния» и что повлияло на стоимость билетов? Какие новые инвестпроекты в сфере туризма появились в регионе?

Об этом с Мариной Егоровой поговорит ведущий Александр Машкарин.

Программа «Оглавление» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».