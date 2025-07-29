Инга Лабутина была безупречным преподавателем – ученики

11:53, 29 июля 2025, ПАИ

Инга Лабутина была безупречным преподавателем, она умела привить чувство уважения к истории, сказали её ученики во время церемонии прощания с педагогом сегодня, 29 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







«Инга Константиновна – это учитель в самом высоком смысле этого слова. Для нескольких поколений знакомство с историей началось именно с неё. Нам, археологам, она привила чувство уважения к истории. Археология обладает большой ответственностью, ведь изучить памятник можно только один раз. Она делилась своими знаниями и авторитетом. Одно звание – ученик Лабутиной – открывало двери во все учебные учреждения страны. Мы всегда старались соответствовать её ожиданиям и всегда проговариваем: «А что скажет Инга Константиновна?». Есть люди незаменимые и незабываемые», – подчеркнула заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королёва.

Ещё один ученик Инги Лабутиной, начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков отметил: «Первый курс истфака – это прежде всего Инга Константиновна. Она была безупречным преподавателем в своём такте, знаниях. Я не связал свою жизнь с археологией, но благодарен ей за всё. Я бесконечно благодарен за все советы и за то, что она была моей коллегой. Спасибо за то, что вы сделали для нашего университета и нашего города. Такое место прощания очень символично».

«Я представляю коллектив археологов, для которых Инга Константиновна действительно была мамой, которая дала путёвку в жизнь. Для меня она была тем человеком, который сформировал всю мою жизнь. Она направляла меня на всём пути, и большинство моих коллег тоже учились у неё. Придя в археологический центр, они всегда слышали её имя. И мы всегда думали, чтобы сказала Инга Константиновна на то или иное решение. Спасибо, Инга Константиновна», – заключила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Напомним, что известный псковский археолог Инга Лабутина скончалась 25 июля на 92-м году жизни.