Инга Лабутина объединила псковских реставраторов и археологов в одну семью – Ирина Голубева

12:19, 29 июля 2025, ПАИ

Археолог Инга Лабутина стала ключевой фигурой, объединившей реставраторов и археологов Пскова, заявила председатель Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева во время церемонии прощания с исследовательницей сегодня, 29 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Ирина Голубева отметила особые человеческие качества Инги Лабутиной, подчеркнув, что именно благодаря её доброжелательности и профессиональному подходу между архитекторами, реставраторами и археологами города сложились по-настоящему партнёрские отношения.

По её словам, Инга Лабутина стала образцом не только в профессиональной, но и в человеческой сфере. Её элегантность, собранность и гуманное отношение к коллегам задавали высокую планку для всего научного сообщества.

Она также напомнила, что именно Инга Лабутина первой обратила внимание на ценность градостроительного наследия Пскова XVIII-XIX веков. Сформулированный ею принцип о том, что все псковичи независимо от профессии несут ответственность за сохранение города, стал руководящим для многих специалистов, подчеркнула Ирина Голубева.

Она особо выделила вклад Инги Лабутиной в разработку системы охраны исторического наследия, отметив её активное участие в создании проектов охранных зон Пскова.

Напомним, что известный псковский археолог Инга Лабутина скончалась 25 июля на 92-м году жизни.