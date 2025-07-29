Две псковские многодетные семьи получили ключи от новых автомобилей

13:16, 29 июля 2025, ПАИ

Ключи от автобусов Sollers Atlant получили две псковские многодетные семьи, ставшие победителями регионального конкурса. Торжественная церемония, на которой губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царёв вручили ключи от автомобилей, прошла сегодня, 29 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Ключи вручили семье Варгановых, имеющей пятерых детей и проживающей в Великолукском округе, а также семье Астаховых, в которой растут шестеро детей и которые проживают в Псковском округе.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















«Конкуренция была большая, но, наверное, тем слаще и победа. Я вас поздравляю. И очень важно, что автомобили будут не только помогать облегчать бытовые вопросы, ездить с детками в садики, школу, поликлиники, если будет такая необходимость, возить на секции, но и немаловажно, что это даёт возможность вместе выезжать на озеро, на природу, в лес, участвовать в различных фестивалях, конкурсах для многодетных семей, которые проходят не только на территории нашего региона. Я вас поздравляю и желаю, чтобы ваши поездки всегда были интересными, дружными и, самое главное, безопасными», – обратился к семьям Михаил Ведерников.

В свою очередь семьи поблагодарили Михаила Ведерникова и всех причастных за исполнение мечты.

«Конечно, мы были удивлены, счастливы, было уже представление, как мы едем куда-то всей семьёй и сколько можем вместить вещей, детей. Мы обязательно поедем на море, теперь это доступно для нас», – подчеркнула Елена Варганова.

Отметим, что в этом году на конкурс подала пакет документов 41 многодетная семья.

Напомним, что критерии для отбора многодетных семей, которым предоставляются автомобили, установлены Советом по делам многодетных семей Псковской области, состав которого утвердил губернатор Михаил Ведерников. К таким семьям относятся те, у которых пятеро и более несовершеннолетних детей, постоянно проживающих в регионе. Также учитываются социально активные семьи, чьи дети добиваются успехов в учёбе, спорте, музыке и искусстве. Кроме того, семьи должны испытывать необходимость в транспортном средстве для поездок в школу, детский сад, кружки и медицинские учреждения.

Всего с 2020 года ключи от автомобилей вручили 34 многодетным семьям.