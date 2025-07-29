78 тысяч луковиц тюльпанов из Германии сожгут в Псковской области

13:33, 29 июля 2025, ПАИ

78 тысяч луковиц тюльпанов, выращенных в Германии, сожгут в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Немецкие луковицы цветов перевозили из Литвы в Одинцово (Московская область). На складе временного хранения в Псковской области специалисты Россельхознадзора при проверке луковиц тюльпанов сорта «Миранда» выявили живое имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

В лаборатории установили, что продукция заражена западным цветочным трипсом, который включён в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Растительная продукция по решению собственника подлежит уничтожению. Все заражённые луковицы сожгут под контролем специалистов, уточнили в пресс-службе.