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Общество

78 тысяч луковиц тюльпанов из Германии сожгут в Псковской области

78 тысяч луковиц тюльпанов, выращенных в Германии, сожгут в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Немецкие луковицы цветов перевозили из Литвы в Одинцово (Московская область). На складе временного хранения в Псковской области специалисты Россельхознадзора при проверке луковиц тюльпанов сорта «Миранда» выявили живое имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В лаборатории установили, что продукция заражена западным цветочным трипсом, который включён в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Растительная продукция по решению собственника подлежит уничтожению. Все заражённые луковицы сожгут под контролем специалистов, уточнили в пресс-службе.

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