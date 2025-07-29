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Общество

Член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов: Инга Лабутина влияла на людей силой собственного примера

Псковский археолог и педагог Инга Лабутина влияла на людей силой собственного примера, рассказал российский историк, политолог, директор Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Валерий Гарбузов во время церемонии прощания с исследовательницей сегодня, 29 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Валерий Гарбузов отметил, что все выступающие помнят занятия с Ингой Лабутиной на первом курсе исторического факультета. «И такое начало задало тон всей учёбе. Инга Константиновна олицетворяла тогдашний исторический факультет. Она читала лекции спокойным голосом, но в ней был тот внутренней заряд, который делал занятия настоящими», – сказал он.

Член-корреспондент РАН также подчеркнул, что Инга Лабутина умела профессионально передавать свои знания. «Инга Константиновна не была человеком, который учил назойливо, она влияла на людей силой собственного примера. И это было крепче, чем всё остальное. Она была особенным человеком и умела сказать так, чтобы каждый к этому прислушивался. Студентов много, но казалось, что она в каждом видела человека», – заключил историк.

Напомним, что известный псковский археолог Инга Лабутина скончалась 25 июля на 92-м году жизни.

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