Пскович до смерти избил знакомого и сбросил из окна

14:00, 29 июля 2025, ПАИ

Расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом завершили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая 36-летний пскович находился в гостях у знакомого и распивал с ним алкоголь. Во время распития между мужчинами произошёл бытовой конфликт, в ходе которого пскович множество раз ударил знакомого руками и ногами по голове и туловищу, а после вытолкнул его из открытого окна. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения.