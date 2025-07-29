Шесть специалистов из Пскова и Великих Лук борются за звание «Лучший по профессии»

14:09, 29 июля 2025, ПАИ

Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» проходит в псковском кадровом центре «Работа России». В нём принимают участие специалисты, которые сменили профессию, пройдя переобучение. Об этом ПАИ сообщили в министерстве труда и занятости Псковской области.

В конкурсе принимают участие наладчик станков и манипуляторов с программным управлением завода «ЗЭТО»; бронировщик труб, стропальщик «СКТ-Сервис»; слесари по контрольно-измерительным приборам компаний «Автоспецоборудование» и «Псковские тепловые сети»; водитель-экспедитор группы компаний «ИТЕКО»; водитель погрузчика – стропальщик завода «Титан-Полимер».

Участников ожидают тестирование и экспертная оценка кейс-задания «Я – мастер». Напомним, конкурс проходит в рамках национального проекта «Кадры».