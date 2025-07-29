В Пскове задержали подозреваемых в нападении на сотрудника Госавтоинспекции

14:35, 29 июля 2025, ПАИ

Полицейские по горячим следам задержали двух мужчин, причастных к нападению на инспектора Госавтоинспекции в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области













Вместе с этим задержан третий участник инцидента, который произошёл в июле. По версии следствия, 8 июля около 19:35 инспекторы отдельной роты ДПС по Пскову старший лейтенант полиции Владимир Овчинин и лейтенант полиции Вадим Бекетов в ходе патрулирования проверяли информацию об аварии на Ленинградском шоссе.

Прибыв на место, полицейские обнаружили припаркованный автомобиль «Ауди». За рулём находился 69-летний мужчина. Он сообщил, что виновник ДТП – водитель автомобиля «Лада» – скрылся с места происшествия. Инспекторы обнаружили этот автомобиль на одной из улиц Пскова. При этом 37-летний водитель попытался скрыться. Лейтенант полиции Вадим Бекетов начал преследовать нарушителя, и во время задержания пьяный мужчина несколько раз ударил его по лицу.

Полицейские задержали злоумышленника в кратчайшие сроки. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведётся следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего.