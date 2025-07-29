В Пскове предложили новый метод ликвидации долгов за ЖКУ без привлечения коллекторов

16:10, 29 июля 2025, ПАИ

Инициативу о передаче коллекторам данных должников по оплате жилищно-коммунальных услуг прокомментировал в беседе с корреспондентом ПАИ директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. Он предложил альтернативный метод ликвидации долгов.

Председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой письма с просьбой внести поправки в пункт 18 статьи 155 Жилищного кодекса РФ. Сейчас этот пункт запрещает управляющим компаниям уступать право требования по возврату просроченной задолженности граждан за ЖКУ третьим лицам, инициаторы же просят органы власти снять этот запрет, пишет «Коммерсантъ».

Андрей Тарасов, комментируя данное предложение, отметил, что не видит перспектив у этой инициативы. «Управляющие компании, которые знают, как работать с должниками, и так нормально справляются. Если они хотят решать проблему с должниками кардинально, то тут вариант может быть только в передаче права долей на квартиру тем организациям, которым задолжали. Например, если ты должен 200 тысяч рублей и не платишь, то одна пятая твоей квартиры передаётся той организации, перед которой задолженность. Но при этом у человека должен быть упрощённый порядок возврата этой доли в случае погашения долга. И вот этот механизм может кардинально что-то поправить», – считает он.

Такой способ, по словам директора управляющей компании, можно применить к той категории граждан, которая принципиально не хочет работать и платить. «Такой цивилизованный способ лишения жилья позволит людям думать о том, что надо всё-таки оплатить коммунальные услуги, или в результате через 5-8-10 лет можно лишиться квартиры. Но речь идёт не о том, чтобы отбирать квартиру, а о том, чтобы согласно задолженности через суд получать документы на квартиру, в которой человек проживает», – пояснил Андрей Тарасов.

Метод с привлечением коллекторов для погашения задолженностей по ЖКУ Андрей Тарасов назвал нецивилизованным. «Мы понимаем прекрасно, что коллекторы – это не структура, которая занимается долгами, а рейдерские захваты. Люди очень сильно возмутятся, когда начнут к ним домой, в место, где хочется отдыхать, жить, воспитывать детей, приходить коллекторы и наглым способом собирать долги», – уверен он.