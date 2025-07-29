Глава Стругокрасненского округа в отпуске вместе с жителями привёл в порядок территорию на улице Мира
Глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков вместе с местными жителями организовал субботник на улице Мира, сообщил он в своём Telegram-канале.
«Трава в посёлке разрослась так сильно, что штатные работники по благоустройству не справлялись», – рассказал Александр Волков.
Глава округа вместо отдыха во время отпуска решил вместе с активистами взять дело в свои руки. Такая работа не только помогает поддерживать физическую форму, но и позволяет отвлечься от рутины, отметил он.
Александр Волков поблагодарил неравнодушных граждан: «Вместе мы делаем наш округ чище и приятнее для жизни».
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Глава Стругокрасненского округа в отпуске вместе с жителями привёл в порядок территорию на улице Мира