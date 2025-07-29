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Общество

Глава Стругокрасненского округа в отпуске вместе с жителями привёл в порядок территорию на улице Мира

Глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков вместе с местными жителями организовал субботник на улице Мира, сообщил он в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала главы Стругокрасненского округа Александра Волкова

«Трава в посёлке разрослась так сильно, что штатные работники по благоустройству не справлялись», – рассказал Александр Волков.

Глава округа вместо отдыха во время отпуска решил вместе с активистами взять дело в свои руки. Такая работа не только помогает поддерживать физическую форму, но и позволяет отвлечься от рутины, отметил он.

Александр Волков поблагодарил неравнодушных граждан: «Вместе мы делаем наш округ чище и приятнее для жизни».

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