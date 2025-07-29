Алексей Кириллов назвал утопией идею о передаче коллекторам данных должников по оплате ЖКУ

16:39, 29 июля 2025, ПАИ

Переуступка коллекторам права требовать долги за ЖКУ не решит проблему, заявил член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов в беседе с корреспондентом ПАИ. Так он прокомментировал инициативу о передаче управляющими компаниями данных должников третьим лицам.

Председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой письма с просьбой внести поправки в пункт 18 статьи 155 Жилищного кодекса РФ. Сейчас этот пункт запрещает управляющим компаниям уступать право требования по возврату просроченной задолженности граждан за ЖКУ третьим лицам, инициаторы же просят органы власти снять этот запрет, пишет «Коммерсантъ».

«На мой взгляд, это утопия, которая вряд ли будет поддержана. Такие темы периодически возникают раз в несколько лет», – высказался Алексей Кириллов. По его мнению, некоторые управляющие компании могут недобросовестно выполнять свою работу, поэтому и хотят «скинуть всё на чужие плечи».

«В Пскове по коммунальным услугам собираемость составляет более 90%, по управляющим компаниям – немного меньше. Это зависит от того, насколько люди верят в их работу. Если управляйка хорошо со всем справляется, то, я думаю, люди ей платят без особых проблем. Передача долгов не решит проблемы. Обычным жителям грозят угрозы, звонки, различные надписи», – сказал собеседник ПАИ и добавил, что у управляющих компаний и без новой инициативы достаточно вариантов взыскать долги.