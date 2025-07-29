Мать-героиня появилась в «Птичьем дворике» под Псковом

16:37, 29 июля 2025, ПАИ

12 утят появилось на свет у индоутки в «Птичьем дворике», сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

«Наша индоутка – мать-героиня, вывела 12 утят», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о паре лебедей, которая вывела птенцов на водную прогулку в Себеже, а также о пополнении у лебедей-шипунов в Изборске.