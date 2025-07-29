Мать-героиня появилась в «Птичьем дворике» под Псковом
12 утят появилось на свет у индоутки в «Птичьем дворике», сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».
«Наша индоутка – мать-героиня, вывела 12 утят», – говорится в сообщении.
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