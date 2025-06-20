Пара лебедей вывела птенцов на водную прогулку в Себеже. Видео

17:39, 20 июня 2025, ПАИ

Пара лебедей вывела птенцов на водную прогулку в Себеже. Видеозапись семейной идиллии опубликовала редакция газеты «Призыв» в социальной сети «ВКонтакте».

«Малыши на Себежском озере. Нужно обязательно научиться быстро плыть за мамой с папой, пока не очень получается», – подписали видео авторы и добавили, что проходящие мимо себежане пытаются посчитать, сколько же маленьких лебедей плавает в водоёме.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»







«Хочу добавить, мама плывёт очень медленно, а папа внимательно следит за порядком», – отметила жительница Себежа в комментариях.

Ранее сообщалось, что птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске. Также лебедь Мартин вернулся на подворье «Птичий дворик» после долгой разлуки: год назад сотрудники подворья передали лебедя в Крыпецкой монастырь, поскольку в приюте не хватало места.