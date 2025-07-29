Ярмарка мёда пройдёт в Пскове

17:58, 29 июля 2025, ПАИ

Ярмарка мёда пройдёт в Пскове с 8 по 10 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

«В Детском парке совсем скоро развернётся традиционная ярмарка, на которой вы сможете познакомиться с качественной и свежей медовой продукцией от наших пасечников!» – отметили в пресс-службе администрации.

Кроме того, на ярмарке представят товары и изделия, производимые псковскими ремесленниками: куклы и игрушки ручной работы, украшения и аксессуары из бисера и натуральных камней.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00.

Подробности можно узнать по телефонам 8-921-211-61-91 или (8 8112) 61-61-91.