Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ярмарка мёда пройдёт в Пскове

Ярмарка мёда пройдёт в Пскове с 8 по 10 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: ПАИ

«В Детском парке совсем скоро развернётся традиционная ярмарка, на которой вы сможете познакомиться с качественной и свежей медовой продукцией от наших пасечников!» – отметили в пресс-службе администрации.

Кроме того, на ярмарке представят товары и изделия, производимые псковскими ремесленниками: куклы и игрушки ручной работы, украшения и аксессуары из бисера и натуральных камней.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00.

Подробности можно узнать по телефонам 8-921-211-61-91 или (8 8112) 61-61-91.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2025

В Пскове прошёл регэтап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии»
29 июля 2025

Новое структурное подразделение появилось в Псковской инфекционной больнице
29 июля 2025

Искусство спасения искусства: в Псковском музее-заповеднике прошли учения МЧС России
29 июля 2025

174 депутатских мандата заместят в Псковской области в ЕДГ-2025
29 июля 2025

Росписи церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах укрепляют реставраторы
29 июля 2025

Движение на улице Германа в Пскове перекроют вечером 30 июля
29 июля 2025

В России за полгода продали 315 тысяч машин старше 20 лет
29 июля 2025

Плавучий остров под Невелем мог вызвать ЧС, рассказали спасатели

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...