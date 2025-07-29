В Пскове завершился второй день проекта «Летний институт – 2025»

23:22, 29 июля 2025, ПАИ

Реализация международного образовательного проекта «Летний институт», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ, продолжается на площадке Псковского государственного университета. Второй день открылся лекцией «Проблематика национальной идентичности в условиях формирования современного многополярного мира: коммуникационные подходы и решения», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В роли лектора выступила профессор ПсковГУ Людмила Капитанова. Встреча была посвящена проблематике национальной идентичности в условиях формирования современного многополярного мира. Участники из восьми стран погрузились в обсуждение актуальных проблем современности, которые базируются на коммуникационных подходах.

Завершилось занятие интерактивом: молодые специалисты «связали» из «красок» национальных флагов стран-участниц «Летнего института» большой «шарф».

«Этот шарф стал метафоричным выражением многополярного мира, опорами которого, как известно, выступают общие ценности: основа роста в многополярном мире, а также сберегаемая в этом мире идентичность людей и стран», – заключила Людмила Капитанова.

Экскурсию по литературным местам Пскова провела для участников «Летнего института» профессор ПсковГУ Аида Разумовская. Одним из перспективных направлений современной российской филологии является изучение локальных текстов культуры. Оно восходит к пониманию города как «мощного генератора информации», сформулированному в трудах учёных-семиотиков Юрия Лотмана и Владимира Топорова.

Профессор Аида Разумовская показала семиозис городских объектов и фактов истории на примере культурных констант Пскова. Изучение образа любой городской территории в культурной памяти важно для формирования региональной и национальной идентичности любого народа.

День завершила поездка в древний Изборск и знакомство с жизнью народа сето. Стены древней крепости, плеск Словенских ключей и традиционный уклад жизни деревенских жителей – это небольшое путешествие создало необыкновенную атмосферу прикосновения к истокам разных культур.

Напомним, «Летний институт» стартовал на базе ПсковГУ 28 июля. Вуз реализует дополнительную профессиональную образовательную программу повышения квалификации «Русский язык как язык межнационального общения». В этом году в Псков приехали 25 молодых учёных из восьми стран – Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины (Республика Сербская), Армении, Абхазии.