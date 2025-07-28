Международный проект «Летний институт» стартовал в ПсковГУ

17:54, 28 июля 2025, ПАИ

Международный образовательный проект «Летний институт», реализуемый по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ, стартовал на базе Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятия пройдут в ПсковГУ с 28 июля по 10 августа. Руководитель проекта – директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Наталья Молчанова.

От имени Министерства науки и высшего образования РФ гостей приветствовала заместитель министра Ольга Петрова.

«Проект активно реализуется уже третий год, – напомнила она. – За это время его участниками стали 328 преподавателей. В этом году охват стран увеличен, и мы очень рады, что 125 молодых преподавателей и исследователей станут частью «Летнего института»: познакомятся с нашей наукой, новейшими изобретениями и традициями. Программы проходят в пяти городах, каждый из которых ярко представляет наследие России. Хочется пожелать, чтобы прекрасные дни, которые вы проводите в «Летнем институте», подарили вам не только новые знания, но и новые знакомства с коллегами, совместные инициативы. Мы будем очень рады способствовать их развитию и уверены, что вы станете нашими амбассадорами».

Участниками проекта по результатам конкурсного отбора на площадке ПсковГУ стали 25 учёных из восьми стран – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины (Республика Сербская), Армении, Абхазии.

«Летний институт» – это яркий пример того, что наука не имеет границ, – подчеркнул врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев. – Проект способствует обмену опытом, знаниями и идеями, расширяет горизонты исследований. За три года на нашей площадке побывали молодые исследователи из более чем 10 стран Европы и Азии – стран СНГ и дальнего зарубежья. В составе международных команд были предложены проекты, направленные на популяризацию русского языка и культуры за рубежом. В сегодняшних условиях эта работа имеет стратегическую значимость для нашего государства. Многие участники и после обучения продолжают плодотворное сотрудничество между собой и с нашим университетом, участвуя в совместных проектах и научных исследованиях».

В этом году вуз реализует дополнительную профессиональную образовательную программу повышения квалификации «Русский язык как язык межнационального общения».

«Слушатели программы смогут познакомиться с передовыми методиками преподавания русского языка, истории, лингвистики и социальных наук, обменяться опытом, обсудить новые идеи и направления сотрудничества», – отметил в приветственном адресе ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев.

Участники погрузятся в научно-исследовательскую проблематику и образовательные традиции филологической школы Псковского государственного университета и его организаций-партнёров по проекту, познакомятся с ведущими российскими учёными, занимающимися вопросами изучения коммуникационных основ межнационального общения, роли русского языка как языка межнационального общения в современном мире, анализа проблем и способов их решения в преподавании русского языка в зарубежной школе.

К преподавателям обратились участники «Летнего института» прошлых лет.

«Ключевой навык, который вам следует развить, – это коммуникация, взаимосвязь друг с другом, – сказал преподаватель Белградского университета Марко Евтич. – Вы будете знакомиться с людьми из разных стран, носителями разных культур. Все будет происходить под эгидой Псковского государственного университета и русского языка. И вы поймёте, что русский язык – это ключ, своеобразный код, который поможет вам найти единомышленников, тех, кто разделяет с вами общие ценности. Благодаря этому у вас появится пространство для развития совместных идей и проектов. У вас будет чему научиться у преподавателей, и когда вы уже вернётесь в свои родные страны, этот опыт вы сможете применить у себя на практике».

По словам заведующей кафедрой «информационные службы и связи с общественностью» Узбекского государственного университета мировых языков Малики Ахмедовой, «Летний институт» – это не просто программа, это возможность пережить незабываемые моменты и создать дружеские связи, которые могут стать основой для будущих проектов и совместной работы.

«Когда наша стажировка проходила в Пскове, мы посетили множество интересных мест: Москву, Санкт-Петербург, Михайловское. Эти поездки подарили нам не только дружеское вдохновение, но и множество эмоций, – отметила преподаватель. – Я до сих пор вспоминаю, как мы вместе обсуждали актуальные вопросы, делились идеями и просто наслаждались общением друг с другом. Именно такие моменты запоминаются на всю жизнь. Сейчас мы активно работаем над коллективной монографией с нашими коллегами из ПсковГУ. Я уверена, что вы тоже найдёте множество интересных возможностей для сотрудничества».

Мероприятие продолжилось презентацией образовательного и исследовательского «маршрутов» участников проекта «Летний институт». В частности, в программу включены лекции ведущих филологов, встречи с экспертами из научного сообщества и анализ кейсов, мастер-класс «Разработка и использование фразеологических учебных словарей в иноязычной аудитории» и экскурсия в научно-образовательную лабораторию ПсковГУ «Социогуманитарная регионика».

За время обучения слушатели пройдут стажировку в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина (Москва), Санкт-Петербургском государственном экономическом университете и Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург).

Культурно-досуговый блок включает интерактивную программу фольклорного ансамбля «Плескава», лекцию-концерт «Русская поэзия в современном музыкальном формате», лекцию-экскурсию по литературным местам Пскова «Локальные тексты русской культуры как научная проблема». Участники посетят Псково-Печерский монастырь и Изборск, познакомятся с достопримечательностями Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.

Защита научно-образовательных проектов участников «Летнего института» и торжественная церемония закрытия с вручением удостоверений о повышении квалификации участникам состоится 9 августа.

Напомним, «Летний институт» – это международный проект, который в этом году объединит 125 молодых учёных и преподавателей из ближнего зарубежья, а также из стран БРИКС. Они смогут внести свой вклад в укрепление научно-образовательных связей и обменяться опытом с профессиональным молодёжным сообществом России.

В реализации «Летнего института» задействованы пять российских вузов: Псковский государственный университет, Российский государственный гуманитарный университет, Нижегородский государственный лингвистический университет, Тюменский индустриальный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина).

В рамках постпроектного сопровождения запланированы мероприятия, которые позволят укрепить международное, научно-образовательное сотрудничество между странами. Обмен знаниями, мнениями и компетенциями, чувство сопричастности к общему историко-культурному наследию поможет зарубежным участникам не только сформировать объективное представление о роли России в современных международных отношениях, но и даст возможность погрузиться в научно-образовательную среду России, отметили в пресс-службе ПсковГУ.