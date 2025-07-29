Наталья Фёдорова оценила готовность Тямшанской гимназии к новому учебному году

22:17, 29 июля 2025, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова посетила Тямшанскую гимназию в рамках рабочей поездки в Тямшу. В образовательном учреждении идёт подготовка к новому учебному году. В этом году за парты здесь сядут 353 ученика, сообщила Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

В корпусе гимназии провели косметический ремонт рекреаций, спортивного зала и обеденного зала столовой, в пищеблок закупили посуду и кухонный инвентарь. В четырёх кабинетах появились новые светильники, проведена опрессовка и промывка системы отопления, заправка огнетушителей и другие необходимые работы, рассказала Наталье Фёдоровой директор учебного заведения Татьяна Фёдорова.

Кроме того, капитальный ремонт в этом сезоне проводится и в структурном подразделении гимназии – в детском саду «Золотой петушок», который посещают 85 воспитанников. На сегодняшний день здесь выполнили демонтажные работы, монтаж направляющих под сэндвич-панели, косметический ремонт уличной площадки детского сада и другие виды работ. Подрядчик работает по графику.

«Средства из бюджета района выделены значительные, чтобы улучшить условия для детей. Татьяна Александровна процесс ремонта и его качество контролирует в постоянном режиме. Обратилась к коллегам с просьбой не сбавлять темп, ведь до приёмки остаётся меньше месяца», – заключила Наталья Фёдорова.