Офис регионального отделения «Деловой России» открылся в Пскове

22:25, 29 июля 2025, ПАИ

Торжественное открытие первого регионального офиса Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» состоялось сегодня, 29 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

На открытии собрались представители регионального бизнес-сообщества, руководители профильных комитетов, местные предприниматели, а также партнёры организации по предпринимательским структурам и власти.

С приветственным словом выступил председатель отделения «Деловой России» в Псковской области Дмитрий Мельников: «Я рад, что мы наконец открываем наше отделение «Деловой России». Я надеюсь, что здесь мы сможем заключить много сделок, совместных договоров с дружественными организациями, с которыми мы вместе будем развивать Псковскую область и наше предпринимательское сообщество. И я надеюсь, что это место станет местом рождения большого количества проектов, которые поддержат и предпринимателей, и в целом наш регион».

Министр экономического развития региона Андрей Михеев добавил, что региональное правительство никогда не сомневалось в деловых качествах «Деловой России». «У правительства Псковской области, у Михаила Юрьевича Ведерникова проходили неоднократные встречи с руководством центрального аппарата «Деловой России», реализовывались совместные проекты. Но когда у организации есть достойное место, куда можно прийти, пообщаться, пообсуждать какие-то проблемы, найти какие-то пути решения, это всегда помогает общему делу», – подчеркнул он.

Исполнительный директор «Деловой России» Галия Акчурина в свою очередь отметила, что псковское отделение нацелено войти в топ-20 лучших реготделений в стране.

«У нас есть определённые задачи, чтобы это сделать. Мы функционируем в новом составе уже шесть месяцев. За это время была проделана очень большая работа: мы реализуем мероприятия в разных сферах, а также в рамках существующих проектов, которые были даны по поручению президента. Нами уже реализовано около 60 мероприятий. Основная задача «Деловой России» на сегодняшний день – это защита интересов бизнеса, поддержка наших предприятий, привлечение инвестиций в регион, а также показать на федеральном уровне, что Псковская область – это тот регион, который развивается, не стоит на месте и идёт в ногу со временем», – отметила она.

Добавим, «Деловая Россия» активно взаимодействует с властями региона для улучшения инвестиционного климата, запускает профильные комитеты по направлениям промышленности, логистики, строительства, сельского хозяйства, туризма.