Инструкторы псковского центра «Воин» провели обучение бойцов в зоне СВО

09:43, 30 июля 2025, ПАИ

Инструкторы регионального филиала центра «Воин» вернулись из зоны специальной военной операции, где они проводили обучение военнослужащих перед отправкой на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Такая подготовка позволяет быстро отработать ключевые навыки, необходимые для выполнения боевых задач, отметил глава региона.

Более 5 тысяч жителей региона разных возрастов и специальностей прошли обучающие программы за время работы центра «Воин». «В зоне СВО такие занятия не только совершенствуют навыки бойцов, но и повышают боевой дух. Обучение проходило по ряду направлений. Полученный опыт позволит инструкторам скорректировать программы обучения», - сказал Михаил Ведерников.

Работу инструкторов высоко оценили в Центре боевой подготовки региона. В данный момент в Псковской области началась третья смена военно-спортивного лагеря «Время героев», где продолжается подготовка к соревнованиям региональных отделений «Воин».