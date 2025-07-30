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Общество

Хакеры атакуют российские кинотеатры

Хакеры активизировали атаки на российские кинотеатры, концертные площадки и сайты по продаже билетов, что приводит к значительным финансовым потерям у компаний и создаёт риски для покупателей. Об этом пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

Более 2,5 тысячи DDoS-атак было совершено на эти ресурсы с начала 2025 года. Количество подобных инцидентов выросло в четыре раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Эксперты связывают рост атак с высокой заметностью отрасли развлечений и возможностью вызвать мощный общественный резонанс – недоступность сервисов в моменты старта продаж или крупных мероприятий приносит хакерам выгоду и шанс шантажа.

При этом напрямую страдают как компании, теряющие миллионы рублей из-за простоя, так и пользователи, сталкивающиеся с перебоями и угрозами безопасности, включая мошенничество из-за возможной утечки персональных данных.

Основные методы атак включают перегрузку серверов потоками запросов (DDoS), взлом веб-приложений и платёжных шлюзов, фишинг сотрудников и эксплуатацию уязвимостей в IT-инфраструктуре.

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют компаниям создавать подразделения по кибербезопасности, регулярно проводить аудит защиты, обновлять ПО, внедрять многофакторную аутентификацию и использовать современные системы фильтрации трафика.

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