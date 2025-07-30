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Общество

Где сложнее всего искать человека, расскажут активисты отряда «ЛизаАлерт» в программе «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00.

Фото: группа псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

Сколько человек удалось найти отряду «ЛизаАлерт» за время его работы в Псковской области? Сколько в среднем длится поиск человека? Много ли было случаев, когда найти пропавшего так и не удалось? Где сложнее всего искать человека? Как попадают заявки на поиск отряду? Как организуется поисковая операция? Как за годы работы изменилась численность постоянных членов отряда и добровольцев? Как попасть в отряд? Чем занимается «Школа ЛизыАлерт»?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00.

Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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