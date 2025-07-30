Экс-сотрудника Псковской таможни будут судить за крупную взятку

11:27, 30 июля 2025, ПАИ

Бывший сотрудник Псковской таможни предстанет перед судом за взятку в размере более миллиона рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В Невельский районный суд поступило уголовное дело против бывшего сотрудника Псковской таможни, который обвиняется в получении взятки в размере более миллиона рублей за выполнение незаконных действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах взяткодателя. Данные действия квалифицируются как преступление в особо крупном размере, что предусмотрено частью 6 статьи 290 УК РФ.

В отношении обвиняемого следственные органы применили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначили на 10:30 5 августа.