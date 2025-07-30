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Общество

Псковички могут получить остаток маткапитала на сумму до десяти тысяч рублей

Семьи с детьми могут обратиться за остатком средств материнского капитала, если сумма на сертификате составляет не более десяти тысяч рублей. С сентября прошлого года уже 700 семей воспользовались этой возможностью. Отделение СФР по Псковской области выделило на эти цели 2,9 миллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе реготделения Соцфонда.

Выплата остатка маткапитала осуществляется независимо от возраста ребёнка, а также доходов и имущества семьи. Средства предоставляются в виде единовременной выплаты и могут быть использованы родителями по своему усмотрению.

Управляющий отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев сообщил, что подать заявление на получение выплаты можно через портал «Госуслуги», в клиентских службах отделения СФР или в МФЦ. Он добавил, что срок рассмотрения заявления составляет до пяти рабочих дней, а деньги перечисляют родителям на банковский счёт также в течение пяти рабочих дней с даты вынесения положительного решения. Размер выплаты равен фактической сумме, оставшейся на сертификате на момент обращения его владельца за выплатой.

Владелец сертификата может узнать точную сумму оставшихся средств, запросив соответствующую выписку в личном кабинете на портале «Госуслуги» или обратившись непосредственно в клиентскую службу или МФЦ.

В Соцфонде напомнили, что в настоящее время сертификат на материнский капитал выдаётся автоматически. Отделение СФР по Псковской области оформляет его самостоятельно после получения данных о рождении ребёнка из органов ЗАГС. Вся информация о материнском капитале оперативно поступает в личный кабинет родителя на портале «Госуслуги».

В 2025 году размер материнского капитала составляет 690 266,95 рубля на первого ребёнка и 912 162,09 рубля – на второго, если семья ещё не получала капитал на первенца. Если сертификат на первого ребёнка был выдан за период с 2020 года, сумма выплаты увеличивается на 221 895,14 рубля при рождении второго ребёнка.

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