Стало известно, объявят ли в Псковской области оранжевый уровень погодной опасности

13:24, 30 июля 2025, ПАИ

Ожидается ли в Псковской области оранжевый уровень погодной опасности, рассказала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«До конца недели ожидается преимущественно тёплая, в отдельные дни – жаркая погода до 30 градусов. Завтра, 31 июля, тоже ожидается жаркий день, в пятницу-субботу на большей части территории будут проходить кратковременные дожди, в отдельных районах – ливни с грозами», – сообщила метеоролог и добавила, что выше 30 градусов температура не прогнозируется.

Как пишут СМИ, сегодня из-за сильной жары оранжевый уровень погодной опасности ввели власти Санкт-Петербурга. Температура воздуха в Северной столице 30-31 июля достигнет +30...+32 градусов.

Такой уровень погодной опасности свидетельствует о повышенной угрозе с возможным возникновением ЧС природного характера. В Псковской области его объявлять не планируется, сказала Тала Нещадимова.

В пятницу, 1 августа, температура в регионе будет в пределах +23–25 градусов, в субботу, 2 августа, +25–27 градусов. В воскресенье на этой неделе осадков не прогнозируется, а воздух прогреется до 30 градусов.

«Следующая неделя будет гораздо дождливее и гораздо прохладнее», – заключила собеседница ПАИ.

Ранее сообщалось, что дожди, грозы и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область 31 июля. Температура воздуха по области днём составит от +25 до +30 градусов.