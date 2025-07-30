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Общество

Дожди, грозы и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область 31 июля

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 31 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью будет без существенных осадков, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём – от +25 до +30. Атмосферное давление будет низким.

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