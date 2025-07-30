До 15 лет тюрьмы грозит псковичу за торговлю наркотиками

13:08, 30 июля 2025, ПАИ

Житель Пскова предстанет перед судом за организацию схемы по продаже наркотиков, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в июне 32-летний пскович вступил в сговор со знакомым, чтобы организовать продажу наркотиков на территории города. По договорённости пскович искал покупателей, а знакомый покупал наркотики и передавал ему для продажи.

По этой схеме пскович и нашёл покупателя, который тайно сотрудничал с сотрудниками полиции и действовал в рамках оперативного мероприятия.

В результате факт незаконного сбыта наркотического средства задокументирован, мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Прокурор Пскова направил уголовное дело в суд для рассмотрения.